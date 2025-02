Il censimento di chi si trova in difficoltà

Il Comune ha avviato un’iniziativa di fondamentale importanza per la sicurezza e il benessere delle persone più vulnerabili: un censimento delle persone fragili, frutto dell’impegno diretto del consigliere delegato alle politiche sociali, Duilio Maggi, che ha seguito personalmente ogni fase dell’iter. "Il censimento è uno strumento essenziale – afferma – per poter intervenire con rapidità ed efficacia in caso di emergenza, perché ci permette di conoscere in anticipo le necessità di chi ha bisogno di un’assistenza particolare".

L’iniziativa è rivolta non solo a coloro che vivono condizioni di disabilità, patologie gravi o altre forme di vulnerabilità, ma anche a chi si trova in una situazione di fragilità temporanea, come nel caso di infortuni o malattie transitorie, e a chi, pur non essendo residente stabile, soggiorna temporaneamente sul territorio comunale. Questo aspetto assume particolare rilevanza per una località come Forte dei Marmi, caratterizzata da un’elevata presenza turistica.

"Invito tutti i cittadini, così come i familiari e i care-givers - conclude Maggi - a partecipare attivamente a questa iniziativa, perché conoscere in anticipo le situazioni di difficoltà permette alla protezione civile di intervenire con maggiore efficacia e tempestività. È un gesto di responsabilità e di cura per la nostra comunità".

Per agevolare l’adesione al censimento, è stata predisposta un’apposita modulistica, scaricabile direttamente dal sito del Comune oppure reperibile all’ufficio servizi sociali. I cittadini interessati possono recarsi direttamente all’ufficio servizi sociali del Comune o inviare la documentazione via e-mail all’indirizzo [email protected].