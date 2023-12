Il caso Villaggio di Babbo Natale: "Il Comune si riprenda i soldi"

"Non è un villaggio di Natale accettabile per la cifra impegnata dal Comune e le aspettative che erano state promosse e promesse. Non si possono giustificare 42.700 euro". Il capogruppo Lega, Alessandro Santini, chiede all’amministrazione di "sospendere immediatamente il pagamento delle somme". "E se i soldi sono già stati erogati – sollecita – chiedo ufficialmente che il Comune provveda a valutare azioni di recupero dell’integrale somma e/o, in alternativa chiedo che il Comune promuova azione di risarcimento.

Quali referenze e garanzie progettuali ha portato la società Tea srl che gestisce il villaggio, dato che nella delibera stessa si dichiara che “la detta società, essendosi recentemente costituita, non ha aperto ancora nessuna posizione né Inps né Inal non avendo ancora aperto alcun tipo di rapporto lavorativo".