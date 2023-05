"Il caso Mattei" raccontato nella filmografia di Francesco Rosi

Se c’è un regista che ha rappresentato il cinema di impegno civile, fondendo in modo mirabile le ragioni “politiche” con le esigenze dello spettacolo, questi è sicuramente Francesco Rosi, autore di indimenticabili affreschi sulla storia italiana, da “Mani sulla città” a “Salvatore Giuliano”, da “Il caso Mattei” a “Uomini contro”.

L’opera di Rosi sarà al centro della conferenza che si terrà domani sera alle 21, nella nuova sede dell’Associazione “L’Uovo di Colombo” in via Matteotti 180 a Viareggio. Il relatore, il giornalista Umberto Guidi, si dedicherà particolarmente al film del 1972 “Il caso Mattei”, che vede come protagonista Gian Maria Volonté nel ruolo del fondatore e primo presidente dell’Eni. Il film inizia dopo la morte di Enrico Mattei, precipitato con il suo aereo nella campagna di Bascapè, presso Pavia, durante il ritorno da un viaggio in Sicilia, precisamente a Gagliano Castelferrato, in circostanze mai del tutto chiarite, con la rievocazione del periodo trascorso alla guida dell’AGIP e dell’ENI.

La figura di Mattei e il tema dell’autonomia energetica del nostro Paese sono di grande attualità ai nostri giorni, come pure i rapporti con i paesi produttori di petrolio e di gas naturale e le grandi compagnie multinazionali dell’energia.

Il film – premio speciale a Cannes nel 1972, con una menzione speciale a Volonté – mescola efficacemente ricostruzione storica, immagini di repertorio e fiction per rievocare uno dei tanti misteri della nostra storia, culminato nell’incidente aereo nel quale Mattei trovò la morte, nell’ottobre del 1962, quasi certamente in seguito a un attentato. L’appuntamento di domani sera è gratuito ed è aperto al pubblico.

Red. Via.