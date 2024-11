Il caso dell’ex asilo di Ripa. Pd: "Risposta vaga degli uffici. Rifaremo accesso agli atti"

La questione dell’utilizzo a convitto dell’ex asilo di Ripa da parte del Seravezza calcio continua a tenere banco. Il Pd infatti ritiene "vaga" la risposta dei funzionari del comune circa la destinazione d’uso e anticipa nuove richieste di accesso agli atti. "Domandare se l’uso di un immobile – domanda il Pd seravezzino – è conforme alle regole vigenti significa voler far del male al Comune e ferire il Seravezza Calcio? Non è possibile interpretare la posizione presa dai nostri Consiglieri come un aiuto a “fare bene” e uno sforzo per fornire informazioni corrette ai cittadini di Ripa che su questa vicenda da mesi si interrogano? Non dovrebbe essere il Comune stesso che si pone queste domande e che persegue tali obiettivi? È l’intera cittadinanza intera che deve pensare e si deve sentire garantita che il Comune vuole e fa rispettare le regole. Piuttosto, visto che il sindaco ci stimola, ci tocca rimarcare che la risposta dei funzionari è alquanto vaga, accademica e non risponde ai principali quesiti posti mancando, in realtà, di fornire la documentazione sulla quale basa i suoi assunti. Per queste motivazioni i nostri consiglieri saranno costretti a fare una nuova richiesta di accesso agli atti per chiedere documentazione per approfondire la questione".

A dire la sua in merito è Francesco Speroni che "anche se lontano dalla politica attiva da tempo", contesta l’atteggiamento di "autolesionismo" del centrosinistra. "Cari Riccardo Biagi ed Ettore Neri

– comincia Speroni – capisco che siate nella posizione obbligata di attaccare l’amministrazione comunale in ogni modo, ma dovreste avere abbastanza esperienza politica per capire quando, dalla sacrosanta critica, si passa al puro autolesionismo. Attaccare così ferocemente la più importante realtà sportiva del comune al solo scopo di metter il Seravezza Calcio contro le contrade del Palio dei micci, è uno scivolone imperdonabile. Non è seminando zizzania che si raggranellano voti in più. Il Seravezza Calcio ha creato a Ripa un convitto per ospitare i giovani calciatori che vengono da lontano. Non un ostello a pagamento per lucrare. Nonostante questa evidenza, avete comunque scritto articoli di fuoco. Tornate in voi. Ve lo chiedo uno che, negli anni passati, si è reso protagonista d’una opposizione sgangherata e inefficace che certamente ricorderete. Non fate come me. La democrazia funziona quando si sfidano forze alternative che dimostrano serietà, capacità e attaccamento al territorio".

Fra.Na.