Il carosello viareggino: spot Gillette con Bobo Vieri a Viareggio

Le cineprese tornano ad inquadrare la città, protagonista del prossimo spot della Gillette con Bobo Vieri nei panni del bomber della rasatura. Da quattro anni ambasciatore, o meglio l’uomo di punta, della nazionale degli sbarbati.

Il moderno carosello, che porterà Viareggio nelle case di milioni di italiani (interrompendo il film sempre sul più bello) e a rimbalzare sui telefonini attraverso le condivisioni e le sponsorizzate sui social, sarà girato mercoledì pomeriggio tra la piazza D’Azeglio e il viale Manin. Per la nuova puntata della saga #shavelikeabomber, a cui è già seguita la stagione #everydaybombers, è la casa di produzione Mercurio Cinematografica, fondata a Milano nel 1977 e specializzata nella produzione di spot pubblicitari, ma anche film e documentari.

E per far sì che tutto fili liscio (come del resto si chiede di fare ad un buon rasoio), la comandante della Polizia Municipale Iva Pagni ha già firmato un’ordinanza. Per consentire alla trouppe di preparare le scene, e quindi di girare senza interruzioni, per mercoledì, dalle 16 alle 24, è stato istituito il divieto di sosta, ambo i lati, sul viale Manin tra la piazza d’Azeglio e la via Zanardelli. Inoltre, nella stessa fascia oraria, oltre alla sosta sul braccio Nord di piazza d’Azeglio sarà vietato anche il transito. Il personale del Comando potrà comunque adottare ogni modifica ritenuta utile e non compresa nell’ordinanza.

Red.Viar.