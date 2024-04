Il bullismo e il mondo digitale. Incontro sui rischi e sui rimedi

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni purtroppo in continua ascesa come ci narrano spesso le cronache. Un tema attualissimo, basti pensare anche al recente incontro che i Carabinieri hanno promosso al teatro “Galeotti“ di Pietrasanta per spiegare agli studenti del “Don Lazzeri-Stagi“ quali sono i rischi connessi all’utilizzo dei telefonini e dei social, mondo parallelo in cui gli adolescenti si rifugiano. Tra coloro che sono in prima linea in termini di sensibilizzazione e informazione c’è l’associazione “Riaccendi il sorriso“, promotrice dell’incontro “Bullismo e cyberbullismo: conversazione sulle frontiere relazionali e digitali“ di scena oggi alle 18 al Cro di Porta a Lucca.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Inperformat“ e con il circolo Arci, vedrà intervenire la presidente di “Riaccendi il sorriso“ Rosaria Sommariva, dentista ed esperta di medicina del sonno, la counsellor e life coach Stefania Fialdini e gli psicologi Giada Boschetto e Alessandro Caraglio. L’impegno di “Riaccendi il sorriso“ ad informare sui possibili danni per i bambini e ragazzi a causa dell’abuso di internet e delle nuove tecnologie è ben dimostrato tra le altre cose anche dall’apertura di uno sportello d’ascolto gratuito nel municipio di Pietrasanta, dove Sommariva è di casa essendo pietrasantina. "L’eccessiva connessione alla rete – spiega – è una tossina che minaccia la nostra società. Da abitudine a dipendenza, il passo è breve. Questo è il rischio principale a cui vanno incontro adolescenti e preadolescenti, sempre più precoci nell’uso di smartphone e tablet e sempre più connessi". L’evento di oggi punterà quindi a far conoscere i lati oscuri del digitale in un mondo sempre più connesso e i rischi per i giovani dal punto di vista della salute e del benessere psico-fisico. "I giovani navigano quotidianamente – conclude Sommariva – etrascorrono molto tempo sui social. Bullismo e cyberbullismo, che trovano origine anche nel mondo virtuale, sono diventati un problema sociale che necessita di attenzione. Crediamo sia importante la diffusione di certi messaggi: ci rivolgiamo alle figure genitoriali e più in generale a tutti coloro che accompagnano i giovani durante la loro crescita, dalla scuola allo sport e altre attività. È fondamentale prevenire e saper gestire, anche dal punto di vista emotivo, situazioni di pericolo e di disagio, comprendere e intervenire in tempo per non lasciare i ragazzi in un mare di insidie, per scongiurare problematiche sulla loro salute o fenomeni di autolesionismo".