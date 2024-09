"Il buio nel vento", varato il primo corso di vela per ciechi

E’ iniziato ieri "Il buio nel vento" il primo corso di vela per non vedenti organizzato alla Compagnia della Vela di Forte dei Marmi. In collaborazione e su progetto dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione territoriale della provincia di Lucca, ecco un ciclo di lezioni a favore dell’inclusione con il supporto delle istruttrici Gaia e Chiara e del presidente del circolo Lorenzo Barberi, che hanno voluto fortemente confrontarsi e accompagnare persone con disabilità visiva in un’esperienza sportiva a loro sconosciuta, la vela. Simone, Nicola, Susanna, Teresa, Serena, con la presidente Silvia Checchi sono stati equipaggiati per conoscere e abbracciare il vento superando il buio ed ogni paura vivento a contatto col mare. Presenti al “varo” di questa lodevole iniziativa – oltre al presidente della Compagnia della vela Barberi – il delegato alle politiche sociali Duilio Maggi ed il presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini; a salutare l’avvio della prima esperienza in barca l’ideatrice del progetto Susanna Checchi dell’Unione italiana ciechi ipovedenti.