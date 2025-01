Il borgo della Vecchietta. Calza da record realizzata dalle donne del paese

CAMAIOREUn giorno dedicato alla Befana. La Casa della Befana sul palco della piazza principale di Marignana, una calza da guinness dei primati che si tramanda da generazioni, realizzata dalle donne del paese, l’atmosfera che diventa emozione e meraviglia quando dal campanile della chiesa si calano a terra le simpatiche vecchiette e calze realizzate a mano per i più piccoli: è questa l’atmosfera che domani vive, la tradizione che si rinnova ogni anno, la comunità di Marignana per la festa della Befana. Una tradizione che portano avanti con passione le donne del paese che anche questo anno hanno realizzato le calze, una tradizione che affonda la sua storia nel passato e che la Pro Loco di Marignana cura con particolare attenzione per donare ai bambini e alle famiglie una giornata magica. E così anche domani il paese apre idealmente le porte all’arrivo della Vecchietta: alle 10 parte la camminata dei bambini che per il paese vivono un percorso da favola. La camminata prevede la pesca di beneficienza e un punto di ritrovo. A mezzogiorno pausa pranzo con prodotti locali e con prodotti tipici della tradizione del giorno della Epifania. Ma il momento che regala ai più piccoli e alle famiglie gli attimi della festa e della meraviglia è in calendario alle 14.30 quando arriva la Befana, anzie le Befane, che consegnano le calze, realizzate in questi giorni, ai più piccoli e quando partono i laboratori per i bambini. Una festa che coinvolge tutto il paese e che la Pro Loco organizza di tutto punto mettendo a disposizione il servizio navetta gratuito che parte dal campo sportivo "Tori". "Per Marignana la Festa della Befana rientra nelle tradizioni più antiche che da anni porta avanti il paese grazie all’impegno delle signore che confezionano le calze. Senza peccare di superbia la calza che da anni si cala dal campanile della chiesa è una calza da guinnes dei primati", racconta alla Nazione Emanuele Bruzzone, voce del comitato paesano. "Va sottolineato – prosegue Emanuele Bruzzone – che questa giornata di festa è possibile grazie all’impegno dei volontari che si mobiltano perché il programma sia perfetto e per donare ai bambini quegli sguardi di meraviglia che la Befana conquista con le sue calze artigianali che realizzano le nostre donne. Inoltre la festa è anche una vetrina per i prodotti locali". E per finire non può mancare la tradizionale lotteria con ricchi premi in palio.

maria nudi