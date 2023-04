Il Bilancio in consiglio comunale Il 2022 chiuso con 4 milioni di utile

Trasparente, prudente e soprattutto solido: queste sono le caratteristiche del bilancio che verrà portato all’approvazione del Consiglio comunale di questa mattina, che chiude con un risultato di Amministrazione che ammonta a quasi 4milioni di euro (3.809.139,15 euro per la precisione), utilizzabili per ulteriori investimenti.

"Il bilancio del nostro Comune ci permette di stare tranquilli – commenta l’assessore alle risorse economiche Laura Servetti –: il sindaco ha fortemente voluto impostare i conti all’insegna della prudenza e questo abbiamo fatto. La solidità si legge in ogni voce".

Ma quali sono i numeri? Il saldo cassa al 31 dicembre 2022 ammonta a 96.153.613,21 euro. Somme che serviranno a finanziare i lavori pubblici nel corso dei prossimi anni e a mantenere una quota consistente per la gestione corrente. I residui attivi, in pratica i crediti da riscuotere, sono pari a 133.607.770,42 euro di cui 33.804.784,16 derivano da partite ri-trasferite dall’Osl (l’organo straordinario di liquidazione). Il resto degli importi deriva da un incremento della riscossione in termini di recupero evasione. "È importante sottolineare che abbiamo lavorato per ridurre in maniera importante i tempi per l’invio degli accertamenti – continua Servetti –: adesso in un paio di anni riusciamo ad avvisare i debitori: un tempo utile per rendere più effettivi gli incassi".

A quanto ammontano, invece, i residui passivi, ovvero i debiti da pagare? L’ammontare è di 46.696.046,94 euro di cui 21.161.960,68 euro sono riferiti a partite ri-trasferite sempre dall’organo straordinario di liquidazione. "È evidente come i residui passivi siano pari a 13 degli attivi, a conferma della forte patrimonializzazione attiva dell’Ente".

Altro elemento utile da considerare è la costituzione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, pari ad 85.590.917,96 euro. Tale importo rappresenta oltre l’85% di quanto l’Ente deve incassare durante l’anno, a dimostrazione della effettiva prudenza dell’impostazione del rendiconto.

"Un risultato importante, a maggior ragione se pensiamo da dove, ormai 8 anni fa, siamo partiti – conclude l’assessore Laura Servetti –: sono stati anni entusiasmanti, di risultati raggiunti, e di nuovi obiettivi da conseguire. Vorrei per questo ringraziare gli uffici che hanno lavorato presto e bene. Adesso guardiamo avanti, per gli investimenti futuri, per una città più bella ed accogliente".

Red. Via.