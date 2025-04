Il "Basilico Fresco" nel mirino. Due incursioni in una notte

Non una, ma ben due incursioni nel giro di una sola notte. Nel mirino di un ladro “perseverante“, domenica notte, è finito il ristorante “Basilico Fresco“ sulla Marina di Torre del Lago, derubato di pregiate bottiglie di vino.

Ma andiamo con ordine. Il primo allarme è scattato intorno 1.30, e a quell’ora il locale aveva appena chiuso. "Quando siamo arrivati – racconta Valentina Pezzini, che gestisce l’attività insieme alla famiglia – i carabinieri erano già sul posto. E da un primo sopralluogo non sono emersi segni di effrazione". Da qui l’ipotesi che il malvivente possa essersi introdotto all’interno del ristorante quando era ancora aperto, e che sia rimasto nascosto da qualche parte fino alla chiusura. "Comunque – prosegue Pezzini – in quell’occasione non ci è sembrato fosse sparito niente". Forse proprio il suono dell’allarme potrebbe averlo costretto ad una fuga anticipata.

Intorno alle quattro, però, l’allarme è suonato ancora. E alla seconda l’uomo è entrato forzando una finestra della cucina. Le telecamere della videosorveglianza lo riprendono, con una bandana in testa e un bavero alzato a coprire il volto, mentre gattona sicuro fino alla vetrina dei vini. Mentre guarda le etichette, sceglie, e afferra delle pregiate Magnum. "Da un primo controllo – spiega Pezzini – risultano rubate bottiglie per un valore di circa mille euro". Nonostante la celerità con cui i militari sono tornati al ristorante, il ladro è riuscito a fuggire.