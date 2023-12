Il Bagno Felice 2 passa di mano. Preso dal proprietario del Nautilus

La spiaggia fortemarmina continua a far gola. Un altro stabilimento passa di mano: si tratta del bagno Felice 2 acquistato da Gianluca Conti, l’imprenditore che ha recentemente comprato l’hotel Nautilus in via Mazzini con la sua società milanese

Forte Real Estate srl. Secondo i bene informati la spiaggia sarebbe stata venduta a 2 milioni 200mila euro, portando quindi ad oltre 7 milioni l’investimento complessivo messo in campo da Conti che, dopo aver rilevato il Nautilus a settembre dalla famiglia Scialli, fin da subito aveva manifestato interesse a ’intercettare’ anche una spiaggia per offrire un servizio aggiuntivo ai propri clienti in stretto ’dialogo’ con l’albergo. Oggi infatti è sempre più frequente il diretto collegamento tra suite e bagni che un tempo viaggiava sul filo della collaborazione tra balneari e albergatori mentre oggi il soggiorno sotto la tenda diventa un’opportunità aggiuntiva per i turisti, in proprietà congiunta con gli hotel. In barba alla Bolkestein che, contrariamente alle previsioni, a Forte dei Marmi sembra non intimorire affatto chi ha voglia di investire. Anzi negli ultimi mesi la ’sabbia d’oro’ è diventato oggetto di un frenetico business. Il Nautilus è stato acquistato da Gianluca Conti un paio di mesi fa e la struttura ricettiva è stata chiusa per subire un totale restyling che porterà il 3 stelle a diventare un boutique hotel lusso con riapertura prevista entro il 2025 (il temporary management è affidato alla Petra Hospitality). Il bagno Felice 2 – che da sempre garantisce intrattenimento e animazione per bambini, rete WiFi, bar e ristorante – oltre ad avere un parcheggio privato, alla classica formula ombrellone e lettini affianca gazebo e verande. Con la nuova gestione è atteso un restyling di attrezzature e servizi per quel bagno a due passi dal centro.

Per la stagione 2024 saranno tante dunque le novità, con la ripartenza del bagno Vittoria acquistato dal re dello Swiffer Claudio Giacometti, il bagno Assunta che avrà la nuova conduzione della famiglia Maestrelli (già proprietaria dell’hotel Villa Roma Imperiale e ex pensione America) e il bagno Italia destinato a diventare ampliamento dell’Alpemare dei Bocelli – si sussurra rilevato alla cifra consistente di quasi 7 milioni di euro – visto che l’artista ha fortemente voluto allargare la concessione per ampliare i servizi e il numero dei punti ombra da offrire alla clientela prevalentemente straniera.

Francesca Navari