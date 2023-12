I tifosi versiliesi della Roma a sostegno del Meyer

Viareggio, 19 dicembre 2023 - Mille euro per la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. E’ la donazione effettuata dal Roma Club Versilia per i bambini dell’ospedale fiorentino, frutto della cena sociale che il club giallorosso ha organizzato lo scorso 2 dicembre nei locali dello Stiava Calcio.

Lunedì 18 una delegazione del club è andata a Firenze per la consegna simbolica della cifra (la donazione è avvenuta via bonifico), ricevendo i ringraziamenti e un attestato dello staff del Meyer. Obiettivo del Roma Club Versilia affiliato Airc 1971, nato solo nel maggio scorso, è infatti sia quello di creare un punto di riferimento sulla costa toscana per i tanti tifosi romanisti presenti tra Viareggio e Forte dei Marmi, ma anche quello di creare momenti aggregativi con lo scopo di raccogliere fondi per beneficenza.

Proprio a questo era servita la cena del 2 dicembre, a cui si era unita una riffa con in palio gadget del Roma Club e un torneo di biliardino: oltre 80 romanisti presenti (sui quasi 230 soci che hanno aderito al club) per racimolare fondi da donare al Meyer. Ieri la conclusione di questo primo progetto, destinato alla Fondazione Ospedale Meyer: la prima di una serie di iniziative che il club giallorosso ha intenzione di portare avanti nei prossimi anni per portare un sorriso a chi ne ha più bisogno.