I sindacati incrociano le braccia. Disservizi nella raccolta rifiuti

Ancora possibili disagi nel servizio dei rifiuti, come già avvenuto venerdì scorso, a causa dello sciopero indetto per l’intera giornata di oggi dai sindacati Adl, Cobas e Cub. Questo significa che Ersu potrà garantire soltanto lo svolgimento dei servizi minimi essenziali. "Non solo: se l’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori impiegati nel servizio dovesse essere massiccia – avverte il gestore – una parte dei rifiuti esposti potrebbe non essere raccolta. in tal caso chiediamo ai cittadini di ritirare i rifiuti dalla strada e di esporli nei giorni successivi in cui è prevista la raccolta di tali tipologie, come da calendario. Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disagi che potranno avvenire a causa dallo sciopero".