I pusher puntano gli adolescenti. La droga si vende anche ai 15enni

Il grande bazar a cielo aperto della droga è sempre a caccia di nuovi clienti. E pazienza se i ragazzini che si affacciano al mondo delle sostanze stupefacenti sono sempre più giovani, come certifica la relazione annuale sulle tossicodipendenze presentata al Parlamento.

I consumi sono in crescita un po’ in tutte le fasce d’età. Ma è soprattutto tra gli adolescenti (15-19 anni) che lo scorso anno si è registrata un’impennata di consumatori rispetto all’anno precedente: dal 18,7 al 27,9 per cento. Ma cosa cercano, questi giovanissimi? La cannabis resta la prima scelta. Ma a preoccupare è soprattutto l’uso di cannabinoidi sintetici e delle nuove sostanze psicoattive.

Le forze dell’ordine provano ad arginare il fenomeno (lo scorso anno in Italia state sequestrate 26 tonnellate di cocaina, contro le 4,5 del 2018), ma i prezzi al dettaglio raccontano che la droga continua a circolare. Anzi, costa sempre meno.

E Viareggio non fa eccezione. Da piazza d’Azeglio alla Pineta di Ponente, passando per tutti gli snodi strategici del centro, i pusher sono sempre in azione: non staccano mai, giorno e notte, coperti e fiancheggiati dalle ’sentinelle’ che sorvegliano il fiorente mercato della droga.

Un mercato a cui si può accedere anche con pochi spiccioli. Sono finiti i tempi in cui la cocaina era la droga dei ricchi che viaggiavano con le banconote da 100mila lire: una al venditore, una arrotolata per il consumo. Adesso, in Pineta si trova anche a 50 euro al grammo. E per i meno abbienti, ci sono le ’microdosi’: frazioni di grammo smerciate anche a 15 euro.

Lo stesso vale per la cannabis, che resta la sostanza più ricercata tra i consumatori. Se importata, costa intorno ai 10 euro al grammo. Ma quando è di produzione locale, il prezzo scende a 8 euro e talvolta può arrivare addirittura a 6. Intanto, conquistano fette sempre più importanti di mercato le nuove sostanze psicoattive, più potenti, pericolose e difficili da rilevare, che nel complesso rappresentano circa il 10 per cento dei consumi. E qui, il target privilegiato sono proprio i giovanissimi: si stima che nel 2022 ne abbiamo fatto uso più di 140mila ragazzi, il 6 per cento del totale. Un mercato volatile, fatto di sostanze che emergono e che spariscono. Difficili da ritracciare. E che a Viareggio hanno trovato un ricco snodo per la diffusione.

RedViar