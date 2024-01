I pescatori di Viareggio chiedono un tavolo urgente alla Regione

Viareggio, 6 gennaio 2024 – Un tavolo urgente per risolvere l'emergenza dell'insabbiamento dell'ingresso del porto di Viareggio. E' quanto chiedono i rappresentanti della cooperativa Cittadella della Pesca che raccoglie i 62 motopescherecci operanti a Viareggio.

"Dal mese di novembre in poi la marineria di Viareggio ha potuto lavorare solo 10 giorni ovvero circa la metà di quanto sono riuscite a lavorare le limitrofe marinerie di Livorno e La Spezia. I risultati del lavoro della draga (arrivata da oltre un mese) sono pressochè inesistenti con a mala pena 8 giornate lavorative con orari da “ufficio” e "riposo" durante i fine settimana. Come è facile intuire si tratta di ritmi ben lontani da quelli richiesti per la gestione di una emergenza”, scrivono i rappresentanti.

“Il danno economico subito dalle imprese di pesca e dalle cooperative, in primis l’Organizzazione di Produttori – proseguono – che tanto sta investendo per creare in Toscana un nuovo modello di pesca, è enorme. “Pertanto siamo a richiedere l'apertura urgente di un tavolo di crisi per il porto di Viareggio”.