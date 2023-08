I pazienti in terapia noleggiano bici a Pietrasanta: scopri la città con "Rent a bike"

Sociale e turismo di nuovo a braccetto grazie all’iniziativa “Rent a bike“, servizio di noleggio di bici organizzato dalla comunità terapeutica “La Rocca” in collaborazione con Comune e Asl. Fino al 21 settembre il punto attrezzato, all’uscita della stazione, metterà a disposizione alcune bici, al costo di 1 euro l’ora o 10 euro per l’intera giornata, offrendo un mezzo pratico e a impatto zero per visitare le bellezze di Pietrasanta e dintorni. "Un progetto che unisce socialità, turismo e sostenibilità – dice l’assessore a sociale e ambiente Tatiana Gliori (nella foto) – dato che da una parte coinvolge i pazienti della comunità nella manutenzione delle bici e nella gestione del nolo, e dall’altra incentiva i visitatori all’uso della bici all’insegna dello ‘slow turism’ che porta a una maggiore empatia e invita a godersi anche le parti meno conosciute nel rispetto dell’ambiente". Gli operatori saranno presenti ogni giorno in orario 8,30-12 e 15,30-19: info 338-6866985 o 0584-793961.