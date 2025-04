I paesaggi da cartolina

Arroccato tra le dolci colline della Costa degli Etruschi, a pochi chilometri dal mare, Castagneto Carducci è un borgo che incanta con la sua storia millenaria e i suoi paesaggi da cartolina immersi tra gli olivi e i vigneti. Il nucleo originario del paese è il Castello dei Conti della Gherardesca, risalente all’XI secolo. Situato nel punto più alto del borgo, domina il panorama circostante con la sua imponenza. Accanto al castello, la Propositura di San Lorenzo, con la sua facciata romanica e il campanile, testimonia la profonda spiritualità del luogo. Nel borgo sono presenti altre testimonianze storiche importanti, come ad esempio il Palazzo Pretorio divenuto sede municipale nel 1849. Passeggiando tra le stradine lastricate, si giunge alla Chiesa del Santissimo Crocifisso, fondata nel 1587 e costruita in stile neogotico. All’interno, un crocifisso ligneo del XV secolo, ritrovato tra le rovine del monastero di San Colombano di Donoratico, è custodito con grande devozione. Castagneto Carducci è indissolubilmente legato alla figura del poeta Giosuè Carducci, Premio Nobel per la Letteratura nel 1906. Il Museo Archivio Carducciano, situato in via Carducci 1, offre un’immersione nella vita e nelle opere del poeta, con manoscritti, fotografie e prime edizioni delle sue poesie.

Poco distante, la Casa Carducci, dove il poeta trascorse parte della sua infanzia e maturità, permette di respirare l’atmosfera che ispirò molte delle sue liriche. Accanto al museo, il Piccolo Museo dell’Olio celebra un’altra eccellenza del territorio: l’olio extravergine di oliva. Attraverso antiche attrezzature e fotografie d’epoca, si racconta la tradizione olivicola che affonda le radici ai tempi degli Etruschi. Non mancano, nel borgo, piccole botteghe artigiane e locali a gestione familiare dove è possibile scoprire il lato più autentico del paese.

Le enoteche e le trattorie del centro storico offrono degustazioni di prodotti locali, come salumi, formaggi, pane toscano e, naturalmente, l’olio EVO prodotto nei frantoi delle colline circostanti. Una sosta in uno di questi locali è il modo migliore per assaporare l’anima rurale di Castagneto. Per chi ama camminare, numerosi sono i sentieri che partono dal paese e si inoltrano tra vigneti, uliveti e boschi, offrendo scorci panoramici sulla campagna toscana e sul mare in lontananza.