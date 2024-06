I nodi della viabilità. Riapre la Balza Fiorita. Stamani l’inaugurazione

Via Balza fiorita riapre al traffico. A tre mesi dalla frana che ha distrutto il versante della collina su cui poggiava la strada, il Comune è pronto a dare il via libera alle auto e soprattutto ai mezzi pesanti per tornare a percorrere la strada che da Monteggiori e Santa Lucia porta a Camaiore, attraversando Montebello, ma soprattutto a Sant’Anna di Stazzema. Stamani è in programma l’inaugurazione del nuovo bypass realizzato a monte della sede stradale franata, su cui torneranno a viaggiare sia i mezzi privati, sia gli autobus in direzione del borgo in cui si è consumato l’eccidio nazista nel ’44.

Proprio l’urgenza di non tagliare fuori Sant’Anna di Stazzema, oltre alla volontà di riaprire la strada per lenire i disagi dei residenti, ha spinto il Comune e la Regione a investire su via Balza Fiorita. La riapertura di oggi, comunque, è solo il primo passo verso la completa riqualificazione della strada: il bypass consentirà alle auto e ai bus di percorrere il tratto franato a senso unico alternato, in attesa della partenza dei cantiere che in autunno permetteranno di realizzare anche la seconda corsia della strada. Secondo il cronoprogramma del Comune, via Balza Fiorita sarà pronta nella sua ’nuova’ veste a partire dalla prossima primavera, quando sarà riaperta a doppio senso di marcia in piena sicurezza. Intanto, da stamani si potrà tornare a viaggiare tra Santa Lucia e Sant’Anna e Montebello. All’inaugurazione sarà presente l’amministrazione.

