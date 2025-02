I mini digiuni fanno bene anche al cuore

di Ciro

Vestita

Con la pubblicazione nel 1584 del suo ultimo libro, la Cena delle Ceneri, il filosofo Giordano Bruno, frate domenicano firma la sua condanna a morte.

Mente illuminata e grande astronomo, in questo libro Bruno presenta le sue teorie sul cosmo, basandosi soprattutto sulla rivoluzione copernicana.

La tesi di Copernico prevedeva l’eliocentrismo, e cioé che era la terra a girare intorno al sole e non viceversa, benzina sul fuoco per il povero filosofo che viene subito attenzionato dagli scagnozzi del Papa. Fugge quindi a Londra ospite dell’ambasciatore francese che cerca di proteggerlo in tutti i modi; ma Giordano viene richiamato con una scusa in Italia ove fu subito arrestato e processato dalla Santa Inquisizione per eresia. Nessuno poteva mettere in dubbio le verità centenarie della chiesa, men che mai un piccolo e irriverente frate domenicano. E quindi la sentenza: condannato a morire sul rogo bruciato vivo; probabilmente la morte più orribile visto che il condannato impiegava tanto tempo per perdere conoscenza; ma la Chiesa, si sa, è sempre stata generosa con i suoi fedeli e quindi fu messa una corona di petardi sulla fronte del povero Giordano per fargli perdere subito conoscenza; che bravi e generosi questi inquisitori.

Eppure questo nobile frate era sempre stato ligio ai dettami della chiesa soprattutto per il suo operato a favore dei disadattati; nella sua Nola in Campania assisteva poveri ed anziani servendo personalmente alla mensa; in più per essere vicino ai suoi fedeli che spesso morivano di fame ,digiunava a lungo convinto che ciò fosse utile alla sua salute. E non aveva torto; il digiuno purifica e potenzia il nostro corpo.

Al di là delle diete estreme, se siamo in salute una volta al mese possiamo fare un mini digiuno a base di mele. Interessante il lavoro prodotto sulla casistica dei religiosi mormoni che digiunando una volta al mese vedono abbattuti i rischi per la malattie cardiocircolatorie.