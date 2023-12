I mercatini di Natale tornano all’hotel Palace

Dove si va ai mercatini di Natale? Anche in Versilia. Sì perché l’hotel Palace, nello spazio del suo Centro Congressi, allestisce le tradizionali bancarelle dove si potrà trovare un po’ di tutto, dai prodotti artigianali di qualità, al cibo, alla bigiotteria, all’abbigliamento. Da domani a domenica dalle 10 alle 20 saranno presenti 18 espositori. Uno degli stand sarà gestito direttamente dall’albergo, con panettoni e delizie dalla Garfagnana. In questo caso il 30% del ricavato andrà in beneficienza, all’associazione “Piccole Stelle”, che ha sede all’Ospedale Versilia e sostiene i piccoli prematuri e le loro famiglie. Gli espositori vengono sia da Viareggio che da Lucca, che da altre zone della Toscana, che da Roma.

"L’iniziativa è al secondo anno, e visto il successo la riproponiamo forti della precedente esperienza – dice il direttore Maurizio Lavetti - voluta fortemente dalla proprietaria, Maria Cristina Marcucci. Per noi nasce anche nell’ottica di rinverdire le tradizioni degli alberghi che abbiano una storia ed il fascino del Palace. Vogliamo far sì che le persone alla ricerca di un regalo di Natale, possano vivere l’esperienza dello shopping in maniera alternativa, all’interno di un edifico in stile Liberty, quindi differente dai centri commerciali, e perché no alla fine concedersi un tè nei saloni del Palace dove ci sarà un accompagnamento musicale".

Sempre nei saloni dell’hotel Palace sabato 16 alle 21, è in programma un concerto natalizio con la virtuosa pianista Olga Zdorenko: musiche di Chopin, Scriabin e Rachmaninov. Per completare la serata è possibile prenotare una cena speciale con un menu particolare. Prenotazione tavoli chiamando il numero 0584 46134.

C.S.