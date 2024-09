I lupi di San Rossore. L’incontro in pineta

VIAREGGIO

"Sono apparsi all’improvviso. Erano in tre, delle dimensioni di un cane di mezza taglia. Erano tranquilli e dopo avermi squadrato per qualche secondo se ne sono andati via trottelerrando in direzione Torre del Lago". La presenza dei lupi all’interno del Parco Migliarino San Rossore era cosa risaputa da tempo, anche se di incontri tête-à-tête ancora non c’era testimonianza. Testimonianza che è arrivata tramite Alessia Lombardi. "Tutto - sottolinea Alessia - è avvenuto molto velocemente. Sabato notte, attorno alle 1;30, mi trovavo in fondo al Viale Europa, tra i ristoranti Onda Marina e Armanda, quando girando lo sguardo in direzione della Pineta li ho notati distintamente. Non mi sono agitata, né le bestie sono sembrate infastidite dalla mia presenza, seppur a debita distanza". Nessun “al lupo al lupo“ quindi, ma Laura invita comunque i fruitori della Pineta a portare attenzione in particolare nelle ore serali e notturne. "Non voglio montare alcuna psicosi - conclude -, ma solo avvisare della loro presenza. Sono certa che se mi fossi avvicinata a loro sarebbero stati loro per primi ad indietreggiare, ma proprio perché potrebbero sentirsi attaccati è meglio non infastidirli. Evitiamo di girare in Pineta a tarda notte e soprattutto, ma questo credo che valga a qualsiasi ora, teniamo al guinzaglio i nostri cani". La presenza del ‘lupo di San Rossore’ nella macchia porta più vantaggi che svantaggi, ed è lo stesso Ente Parco a confermarlo da un recente studio che certifica come questi predatori aiutino a conservarne l’ecosistema messo a dura prova dall’eccessivo numero di daini e di cinghiali presenti e che, a loro volta, mettono sotto pressione la flora del Parco".

Sergio Iacopetti