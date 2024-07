I Lions per i giovani. La visita in Toscana

VIAREGGIO

Una settimana tra le città d’arte e il mare della Toscana, organizzata dai Lions Club della regione che, ogni anno, attira, al Campo Toscana Giovani, nel programma “Scambi giovanili“, venti ragazzi e ragazze, tra i 16 e i 19 anni, provenienti da tutto il mondo. Un’iniziativa pensata, e partecipata, per incontrare i giovani Leo, partecipare ai service e alle iniziative con i soci Lions delle varie zone, in uno spirito volto a favorire l’integrazione e la comprensione tra i popoli del mondo, in un contesto costruttivo di amicizia, rispetto e condivisione. E come tutti gli anni, anche quest’anno, nella prima metà di luglio, sono arrivati ragazzi che stanno visitando i luogi più coinvolgenti della Toscana: Lucca, Collodi, Pisa, Cortona, Arezzo, Firenze, Siena, e anche la Versilia, che li ha visti trascorrere una giornata tra le attrazioni principali del territorio. A partire dalla suggestiva visita del Museo e Cittadella del Carnevale, per spostarsi in spiaggia, per un pomeriggio tra tuffi e onde al Nimbus Surfing Club di Marina di Pietrasanta, i cui soci hanno concesso, anche quest’anno, con la professionalità e disponibilità che li caratterizza, la struttura e le tende per tutta la giornata. Un campo, quello Toscana, sempre più gettonato e richiesto dai ragazzi stranieri, e reso possibile dalla collaborazione, sempre più stretta e consolidata, dai soci e club Lions, con le istituzioni e le associazioni dei vari territori, dalla Versilia all’intera Toscana, improntata all’accoglienza, all’integrazione, all’amicizia e all’unione, di attività, pensiero, e cultura, di giovani e futuri adulti con le ricchezze del nostro territorio, nello spirito di condivisione e servizio che caratterizza gli stessi intenti e la stessa filosofia dei Club Lions.