I ladri assaltano la Coop Colpo grosso in sei minuti

Hanno avuto sei minuti, secondo più o meno, da quando l’allarme della Coop di Torre del Lago è suonato, nella notte tra domenica e lunedì, a quando la vigilanza ha raggiunto il supermercato di via Venezia. Abbastanza per arraffare qualcosa e soprattutto per forzare le cassette di sicurezza, ma non per raggiungere ed aprire la cassaforte.

I malviventi si sono introdotti tra i corridoi e negli uffici del negozio della grande distribuzione forzando la porta d’ingresso, e probabilmente hanno usato lo stesso arnese anche per aprire le cassette di sicurezza dove, a chiusura, vengono depositati i cassetti dei registratori di cassa. Il colpo sarebbe avvenuto intorno alle due, ma sarà il sistema di videosorveglianza, di cui l’attività è ovviamente dotata, a circoscrivere l’esatto istante in cui è avvenuta la spaccata e a svelare dettagli importanti per le indagini. Dunque a fornire ai carabinieri della stazione della frazione – già al lavoro sul colpo per risalire agli autori – il racconto, minuto per minuto, del furto. Mostrando attraverso le immagini catturate dalle telecamere quante persone hanno effettivamente agito, e con quale sistema. Dalle tracce lasciate è facile intuire che i malviventi hanno puntato dritto alla cassette di sicurezza, dove speravano di trovare i contanti, ma sono fuggiti prima di provare il colpo grosso alla cassaforte.

Sono stati i dipendenti del supermercato, ieri mattina, a fare la conta dei danni: dal vetro infranto della porta principale, alle cassette forzate. Hanno trovato un tappeto di spiccioli caduti sul pavimento forse nella frenesia della fuga, insieme a documenti lasciati in disordine. Ed è partita, contestualmente, anche la quantificazione del bottino. Comunque ingente secondo una prima sommaria stima. E nonostante la mattinata agitata l’attività, un punto di riferimento per residenti e vacanzieri della frazione, ha comunque aperto regolarmente e accolto i suoi clienti.

Non è la prima volta che la Coop di Torre del Lago entra nel mirino dei ladri. L’ultima volta era accaduto dieci anni fa. Nel marzo del 2013. Allora i malviventi si lanciarono direttamente sulla cassaforte, che tentarono di smurare; ma, probabilmente furono interrotti anche allora dalla sirena dell’allarme e dovettero desistere dall’intento per scappare a mani vuote. Dopo l’assalto al supermercato, i residenti della frazione, bersagliati da piccoli furti, tornano a reclamare controlli e sicurezza.

Mdc