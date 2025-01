I grandi numeri di Sea. Quattromila accessi

Oltre 4.000 visite al punto informativo di via Garibaldi (nella foto) E’ con questi numeri che l’azienda Sea Ambiente, società operativa del gruppo Retiambiente, ha iniziato il nuovo anno, mettendo in fila i moltissimi accessi diretti al punto d’ascolto nato a luglio del 2023 e rivolto ai cittadini così come ai turisti che frequentano la città, ormai non più solo nella bella stagione. Un traguardo molto soddisfacente, ottenuto nel 2024 da Sea Ambiente, con un servizio condiviso con l’Amministrazione comunale e pensato per fornire informazioni sui servizi dell’azienda: dalla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento, passando anche dalla disinfestazione e prenotazione di altre attività.

"Siamo soddisfatti della risposta dei cittadini – ha commentato l’amministratore unico Matteo Trumpy –. L’infopoint è stato realizzato, su iniziativa del precedente amministratore, per dare risposte e informazioni all’utenza. Lo ‘sportello di contatto’ è stato collocato nel cuore della città favorendo uno scambio diretto tra l’utenza e il gestore del servizio. Siamo in un’era dominata dai call-center e dai risponditori elettronici, per cui abbiamo ritenuto che le persone potessero apprezzare ancora di più il contatto reale. I numeri registrati sembrerebbero premiare queste scelte più dirette e meno impersonali".

Sea Ambiente, con questo nuovo inizio d’anno, ha voluto anche consolidare e potenziare il servizio chiamato "Penelope", la raccolta domiciliare di rifiuti tessili. Nato come un servizio stagionale è stato convertito in un servizio sistematico "aperto tutto l’anno". Per prenotare la a richiesta è a disposizione il sito di Sea Ambiente, ma è possibile accedere direttamente anche al link: https://www.seaambiente-spa.it/it/home/rifiuti-tessili.