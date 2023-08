I giovani turisti messi in salvo da 4 bagnini a Marina di Pietrasanta

A mettere in salvo il gruppetto di giovani turisti trascinati al largo dalle forti correnti marine è stata una “task force“ di quattro bagnini, i quali con professionalità e grande affiatamento hanno consentito di scrivere il lieto fine di una storia che rischiava di mettersi davvero male. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica all’altezza del bagno “Biondetti“ di Motrone, ha visto infatti intervenire non solo il bagnino del “Biondetti“ Francesco Leone (nella foto), indicato erroneamente come unico soccorrittore da chi nei giorni scorsi aveva ricostruito la dinamica, ma anche altri tre suoi colleghi. Mentre Leone, senza pensarci due volte, si è buttato in acqua raggiungendo i quattro adolescenti a nuoto, Claudio Oreti del “Peninsula“ ha fatto altrettanto con la tavola e così pure Osvaldo Ghiselli del “Lido“ e Massimiliano Giuntoli dell’“Aeolus“, entrambi con il patino di salvataggio.

Evitando, tutti insieme, che l’incosciente tuffo in mare dei quattro giovani turisti stranieri – in quanto il mare era mosso – finise in tragedia. Gli adolescenti, probabilmente per rinfrescarsi, intorno alle 19.15 si sono tuffati spingendosi però troppo al largo e finendo dentro una buca. La scena non è sfuggita ai quattro bagnini, i quali dopo aver capito che ogni richiamo per tornare a riva non era sufficiente, si sono lanciati in loro soccorso – i primi ad arrivare sono stati Leone e Oreti – caricando due ragazzi sul patino e gli altri due sulla tavola. Non che il ritorno a riva sia stato facile, anzi: le forti correnti hanno complicato l’intera operazione, ma alla fine la caparbietà dei bagnini è stata più forte di ogni avversità, guadagnandosi il meritato applauso dei presenti.

d.m.