I funerali di Carlo Fappani Ricordo dei commercianti "Persona carismatica"

C’erano tantissimi commercianti, amici e volti noti cittadini ieri pomeriggio in Sant’Andrea ai funerali di Carlo Alberto Fappani, scomparso giovedì mattina nella sua abitazione all’età di 86 anni. In tanti si sono stretti al dolore della moglie Rita Palagi e dei figli Alberto e Davide: per quarant’anni Carlo ha guidato lo storico bar Fappani in Passeggiata prendendo l’eredità di papà Primo che dall’hinterland milanese sbarcò a Viareggio nel 1921 avviando quella che inizialmente si chiamava Pasticceria Lombarda. Oltre ad aver lanciato un’eccellenza nella proposta del lungomare, calamitando una clientela di livello e tanti personaggi dello spettacolo, dello sport dell’imprenditoria, Carlo Fappani si è sempre battuto – in modo schietto ed energico – per sollecitare le amministrazioni comunali a mantenere una città decorosa e appetibile turisticamente. Fappani è diventato un vero brand conosciuto in tutta Italia ed uno dei pochissimi casi di un cognome che è diventato toponimo di una città, identificandosi con la voglia di incontrarsi e socializzare. Nel 2003 Fappani ha ceduto la gestione del locale. Esprime profonda commozione il mondo Confcommercio. Il presidente province di Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini, il presidente di Viareggio Piero Bertolani e la direttrice interprovinciale Sara Giovannini ricordano con emozione un uomo "autentico punto di riferimento per chiunque abbia avuto e abbia l’ambizione di fare impresa. Una persona carismatica, sempre equilibrata nel modo di agire e parlare, pronta all’ascolto e a consigliare, ma sempre con umiltà e senza far pesare i suoi successi. Indubbiamente una grande perdita per la città di Viareggio e per la Versilia in generale, con la scomparsa di un uomo che di questa terra ha vissuto il suo massimo splendore".

Fra.Na.