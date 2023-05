I Ferragnez in Versilia nel fine settimana Un po’ di shopping e cene nei locali cult

Lungo weekend in Versilia per Chiara Ferragni che ha visitato Pietrasanta assieme ad alcune amiche con cui ha cenato venerdì sera all’enoteca Marcucci per poi dedicarsi allo shopping a Forte dei Marmi. Sabato sera cena in compagnia - dove è stata raggiunta da Fedez - al Maitò. Il tutto ovviamente condito da fotografie che la nota influencer non ha mancato di postare sui suoi profili social. Dove è seguita da milioni di persone. Una bella pubblicità indiretta per i locali e per la Versilia.