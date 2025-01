I falsari d’arte. Davide Pugnana racconta la storia

Un campo, e una storia, attraversati nel tempo dal fascino quanto dal pregiudizio, quello dei falsari nell’arte, in un terreno ricco di sorprese, colpi di scena, astuzie, sfide, genialità e tensioni tipiche della creazione. Un terreno che sarà raccontato ed esplorato sabato a Villa Bertelli alle 17 come ultimo dei cinque incontri sull’arte curati da Davide Pugnana, operaio, scrittore e critico d’arte, in un incontro che offrirà una fotografia di personaggi, come i falsari visti e descritti spesso come spregiudicati, ma soprattutto abilissimi nell’imitare ma anche creare capolavori mai visti attribuendoli ai grandi Maestri: veri artisti che hanno raggirato per lungo tempo critici esperti e case d’asta, galleristi e direttori di musei. Una storia che, secondo Pugnana, va compresa e capita sospendendo ogni giudizio morale, capire l’epoca specifica, le sue dinamiche e gli impulsi rispetto al mercato. E cercare, in tutto questo, di capire la psicologia del falsario, le ragioni non criminali che sottendono alla creazione di un falso. Perché forse c’è di più, "una radice ossessiva nel diventare il maestro che si sceglie, impadronirsi del suo stesso processo creativo, immaginare di fare e vedere come lui. E le cose si complicano quando il falsario inventa l’iconografia di sana pianta, tenendo perfettamente teso e mimetico lo stile del maestro: è la zona di maggior creatività ed è un atto che vanifica il concetto di 'falso'". L’evento, promosso e sponsorizzato da Giulio Garsia, è a ingresso libero con possibilità di prenotazione al numero 0584787251 o alla mail [email protected].