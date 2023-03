I disagi infiniti del borgo di Strettoia Col maltempo raffica di black out

di Daniele Masseglia

Le fotografie allegate dai cittadini parlano da sole: strade avvolte dalle tenebre e illuminate solo dalle torce dei cellulari, mentre sullo sfondo fa capolino un lampione fioco e appena percettibile. Un sipario che a Strettoia continua a calare ad ogni ondata di maltempo, come segnalato innumerevoli volte da chi porta avanti questa battaglia da ormai 22 anni. Proprio oggi, tra l’altro, E-distribuzione effettuerà degli interventi proprio a Strettoia e dintorni, cosa che in teoria potrebbe portare a una soluzione di questi annosi problemi.

La beffa, secondo gli abitanti, è che la pioggia caduta nella giornata di domenica non era battente né torrenziale, bensì leggera. "Sono bastate due gocce – scrive infatti Graziano Ruberti – e Strettoia è rimasta nuovamente al buio. Sono 22 anni che segnaliamo questo problema a tutte le istituzioni possibili, oltre che all’Enel. Spesso i vari enti rispondono che non è di loro competenza. Resta il fatto che da 22 anni paghiamo le imposte per non avere servizi. Dateci almeno l’illuminazione pubblica". Che poi, come ricorda Ruberti, il problema si riversa inevitabilmente sul tema della sicurezza anche perché spesso i black out interessano la strada comunale, cioè la principale arteria della popolosa frazione, che conta circa 3mila abitanti. "Si trovano risorse per tutto – prosegue – ma non per un nuovo impianto di illuminazione pubblica per Strettoia. Pensate a come può essere altamente pericolosa una strada non illuminata, soprattutto in pieno inverno. Una strada dove i nostri figli attendono quell’unico autobus giornaliero per andare a scuola. Si può continuare così, senza servizi? In 22 anni di tempo di possibilità per intervenire ce n’è state a sufficienza. È ora di trovare una soluzione definitiva a questo problema. Faccio presente che siamo a pochissimi chilometri dalla scintillante Forte dei Marmi. La nostra – conclude – è una richiesta di aiuto da una frazione che chiede solo servizi perché anche noi desideriamo servizi come tutte le altre località. Del resto paghiamo le imposte come tutti gli altri. Si parla tanto di sicurezza, ma al buio che sicurezza può esserci?".

Proprio oggi, come detto, i tecnici di E-distribuzione saranno a Strettoia per interventi agli impianti, con conseguente sostensione dellacorrente dalle 9 alle 16: le zone interessate saranno la località Cerro Grosso (2, civico 9-11, 19-21, 27, 33-37, 45, 69-71, 75, 4, 30, 34, 38, 46-50, 56-58, 62, 68), via Canale Murli (110, 122-124, 146, 150, 156, 160, 166, 170, 9, 55), via Vallinciaia (4-6, 14, 18, 24, 32-40, 48, 92, 25-29, 37, 91, 125) loclaità Vannuccina (37, 45, 49, 57, 65-67, 73-75, 79, 8, 26, 30), via Casone (118, 138, 168) e via Palatina 120.