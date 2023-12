I dinosauri e Lyme Regis

La prima volta che ho sentito parlare di Lyme Regis stavo sfogliando con mia figlia un libro sui dinosauri e il testo faceva riferimento alla cittadina britannica collegandola alla vita di Mary Anning, paleontologa nata nel 1799. La storia mi appassionò molto e crebbe in me il desiderio di vedere la spiaggia in cui la studiosa fece ritrovamenti importanti nel campo dei fossili marini dell’epoca giurassica. Siamo così volati nel Dorset per visitare l’area denominata Jurassic Coast e abbiamo dedicato a Lyme Regis una giornata di viaggio. La nostra esplorazione di Lyme Regis è partita da Monmouth Beach, la spiaggia delimitata da scogliere che costituisce il punto di accesso alla Riserva Naturale Nazionale di Undercliffs, molto popolare tra i cacciatori di fossili. Qui, infatti, è possibile trovare tutt’oggi ammoniti, piante fossili e persino vertebre di ittiosauro. Con la bassa marea si cammina sulla spiaggia e si ammirano centinaia di ammoniti di grandi dimensioni incastonate nelle rocce. La nostra visita si è spostata sulla Marine Parade, caratterizzata da cabine colorate e spiagge di ciottoli e sabbia lungo la quale si alternano bar, gelaterie e chioschi di fish and chips. Probabilmente è questa la cartolina del tempo in cui Lyme Regis divenne la meta ideale per chi doveva curare qualche malattia con l’aria di mare e in seguito una località balneare alla moda, tanto da conquistarsi il nome di "perla del Dorset".

Il Lyme Regis Museum, insieme al municipio e al Marine Theatre, costituisce il cuore culturale della città e si raggiunge continuando a camminare sul lungomare. È stato istituito nel 1901 nella ex dimora di Mary Anning e custodisce un tesoro di reperti affascinanti. Finita la visita al museo vale la pena fare un giro sul bastione chiamato Gun Cliff per osservare una splendida vista e proseguire fino alla statua di Mary Anning, che sembra sorvegliare la spiaggia e il mare in compagnia del suo inseparabile cane Tray.

Le scogliere grigio scuro che si vedono da qui sono proprio il luogo in cui Mary Anning ha trovato il suo primo ittiosauro. Da questa estremità di Lyme Regis si apprezzano viste panoramiche sulla Jurassic Coast e su Golden Cap, il punto più alto della costa meridionale.