I custodi del territorio. In lista per la presidenza il florovivaista Bertacca

Sono tre gli agricoltori custodi candidati in rappresentanza del mondo agricolo tra le file della lista “Ambiente, sicurezza e sviluppo“, in corsa per il Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Imprenditori agricoli che conoscono il territorio, lo vivono tutti i giorni, e che si impegnano nel prendersi cura di esso, tra cui è presente anche l’imprenditore florovivaistico viareggino, Guido Bertacca. Il nuovo presidente, eletto all’interno dell’assemblea che sarà composta da 28 membri succederà all’uscente Ismaele Ridolfi. I seggi saranno allestiti nelle sedi consortili che rimarranno aperte il 4 e 5 ottobre dalle 9 alle 19, a Viareggio, in via della Migliarina.