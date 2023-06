"I custodi dei fiumi" A caccia di spazzatura

Dal fiume Versilia alla Bufalina, dalle sponde del Lago di Massaciuccoli al torrente Motrone. Nell’ormai consueto "Sabato dell’ambiente", appuntamento che si rinnova ogni mese, i volontari sono andati a caccia di rifiuti insieme al Consorzio di Bonifica. E anche questo mese, purtroppo, il bilancio della raccolta è pesante: plastiche, bottiglie, suppellettili abbandonati e, lì in mezzo, anche una parabola satellitare e un Wc.

L’associazione“ Fare Verde“, impegnata con Azzurra alimentare di Vallecchia, ha rimosso una dozzina di grandi sacchi, tra lattine, bottiglie e materiale vario trovato sotto un ponte lungo il fiume Versilia a Vallecchia, mentre più a valle in zona Ranocchiaio, altri dieci sacchi di spazzatura sono stati rinvenuti dal Comitato Alluvionati di Pietrasanta. Più rosea la situazione lungo il Motrone, dove i volontari della Misericordia di Capezzano Pianore, questa volta hanno messo insieme un solo sacco di rifiuti. Mentre tanto materiale è stato raccolto dalla Uoei di Torre del Lago nella Bufalina; anche qui una decina di grossi sacchi tra bottiglie e lattine lanciate nel canale. E infine, dalle sponde del Lago di Massaciuccoli sono saltate fuori una parabola satellitare e un water, oltre a plastica, stracci e anche suppellettili, tutti raccolti con pazienza dai volontari del Kayak Airone.

"È sorprendente la tenacia dei volontari durante il “Sabato dell’Ambiente“, che - spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - mese dopo mese perlustrano i corsi d’acqua a caccia di rifiuti abbandonati. Ciascuno lo fa nel proprio tratto raccogliendo ciò che trova, che può essere poco o molto a seconda delle situazioni". "Ma questa iniziativa – prosegue Ridolfi – si ripete contemporaneamente su tutti i territori in cui opera il Consorzio e ogni mese le quantità dei rifiuti che vengono sottratti dall’ambiente è significativa. Ogni associazione coinvolta nel “Sabato dell’Ambiente“ fa la propria parte in base alle proprie possibilità e tutte insieme riescono a fare la differenza per migliorare davvero i preziosi ambienti fluviali di pianura e collina“.

Red.Viar.