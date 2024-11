I Comuni lanciano la ’Cer’. L’obiettivo è autosostenersi

I comuni di Camaiore e Massarosa viaggiano verso la Comunità Energetica Rinnovabile. Entrambe le amministrazioni hanno approvato in giunta la volontà di procedere a uno studio di fattibilità per una comunità che condivida l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti di uno o più associati, con l’obiettivo di fornire beneifici ambientali, economici e sociali attraverso l’autoconsumo.

"Partiamo con una progettualità che sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo – commenta l’assessore all’ambiente di Camaiore Sara Pescaglini –: una vera opportunità per tutti, da tempo promossa con forza anche dalle nuove direttive regionali, nazionali ed Europee che, tramite la costituzione della Cer, potrà far fare al territorio un notevole salto in avanti. La nuova Cer di Camaiore, se ben strutturata, saprà garantire benefici ambientali ed economici, abbattimento delle emissioni di gas serra e autonomia energetica territoriale".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore competente per Massarosa Mario Navari: "Divenire parte attiva del processo di produzione di energia – spiega – ci permette di avere benefici sia in termini ambientali che economici. Le Cer infatti sono uno strumento che permette di incentivare la diffusione di impianti a fonti rinnovabili permettendo così una riduzione dell’emissione di gas serra e di rendere la comunità indipendente per quanto riguarda l’energia".