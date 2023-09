I Cinquant'anni di Orlando e la Beneficenza a Forte dei Marmi

Una grande festa con uno scopo benefico che ha confermato l’affetto che circonda un’attività storica di Forte dei Marmi. La pizzeria-focacceria Orlando ha festeggiato con i suoi clienti e non solo il mezzo secolo di vita nella sede collocata nel verde della Caranna. A fare gli onori di casa Piero Tosi che dei fondatori, Orlando ed Eloisa, è il figlio e che ne tramanda, insieme al fratello Massimo, l’idea originaria: "La festa doveva svolgersi a giugno, visto che l’apertura era avvenuta il 15 giugno 1973, ma per vari motivi è stata rinviata al 31 agosto. Il successo non è comunque mancato visto che abbiamo avuto oltre 250 persone, un numero che ci ha consentito di donare circa 1300 euro a ‘Colors for Peace’ (nella foto), onlus che ha per presidente il fortemarmino Antonio Giannelli e opera nel sociale sotto l’egida della Kennedy Foundation di Firenze. Da oltre un anno ‘Colors for Peace’ è impegnata nel sostenere la popolazione dell’Ucraina".

La serata, a cui ha partecipato anche il sindaco Bruno Murzi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Forte dei Marmi, è stata l’occasione per brindare ai 50 anni del locale degustando le specialità che hanno reso famoso Orlando anche fuori d’Italia e per ringraziare chi ha contribuito a raggiungere questo traguardo: "Un grazie sincero – prosegue Tosi – a tutti coloro i quali sono intervenuti, allo staff di ieri e di oggi e, naturalmente, alla nostra clientela, grazie alla quale abbiamo raggiunto il mezzo secolo di attività e grazie alla quale proseguiremo sulla strada tracciata dai miei genitori. Abbiamo invitato tutti coloro i quali avevano lavorato con noi in passato ed è stato molto bello vedere l’affetto dei nostri clienti per chi, dietro al banco, ha fatto, sta facendo e farà la storia di Orlando".

G.A.