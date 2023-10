"I Bronzi di Riace: Rimozione a Marina di Pietrasanta".

Sebbene in leggero ritardo rispetto alla tempistica iniziale, per le copie dei Bronzi di Riace è arrivato il momento di salutare il mare di Tonfano e di tornare nel luogo in cui sono nati, ossia la fonderia “Del Chiaro“ di Pietrasanta. Adagiati a due metri di profondità accanto al pontile il 14 agosto 2022, data legata al 50° anniversario del ritrovamento al largo della Calabria, tra non molto le due sculture saranno rimosse. Non prima, perpò, di rimuovere la sabbia, portata dalle mareggiate, che le ha sepolte. Quanto invece allo studio scientifico sugli effetti degli agenti marini, entro la primavera 2024 la fonderia realizzerà un opuscolo conclusivo per illustrarne i risultati.

d.m.