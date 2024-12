I benefici della camminata a passo svelto

Chi vive a Viareggio

ha una fortuna immensa: la passeggiata vicino al mare; la moderna medicina asserisce che la migliore profilassi contro molte patologie è la camminata a passo svelto di almeno mezz’ora al giorno; se poi respiriamo aria di mare la salute (soprattutto quella polmonare ) è assicurata. L’importante è coprirsi bene e usare scarpe comode. Le scarpe da “”tennis” come vengono chiamate le calzature da footing sono un’invenzione di pochi decenni fa ad opera dei fratelli Adolf e Rudolph Dassler che nella Berlino degli anni ’30 gestivano, insieme alle mogli, un moderno calzaturificio che forniva scarpe a mezzo mondo; loro l’invenzione del secolo: le scarpette da calcio con tasselli mobili. Ma Adolf oltre che artigiano era anche un gran birichino e, oltre a modellare le scarpe, iniziò a “modellare” anche la cognata. Ne nacque un putiferio e quindi ovvia fu la separazione. Adolf fondò la Adidas (acronimo di Adolf ed Dassler); Rudolf invece fondò la Puma. Ma fu sempre Adolf ad avere più intuizioni (e scivoloni); fu il primo infatti a capire l’importanza dei testimonial e quindi sponsorizzò il nero americano Jessi Owens che, con le sue scarpette, vinse ben quattro medaglie nelle olimpiadi di Berlino del ‘36 attirandosi le ire di Hitler che immediatamente gli revocò la licenza per produrre stivali alla Wermacht. Finita la guerra fra i due fratelli iniziò la caccia agli sponsor; ma fu sempre Adolf a prevalere; nel ’58, infatti, crea un megacontratto al calciatore Pelè in quel periodo ancora giovanissimo e sconosciuto. Divenuto un mito, Pelè in un solo anno fece vendere alla Adidas un milione di scarpette. Al dil là della curiosità storica per camminare a passo svelto usiamo scarpe ammortizzate e quindi comode cosa importante per noi anziani, visto che calzature scomode sono sinonimo di calli, duroni e altre beghe.