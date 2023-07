I "baywatch" motorizzati Sorveglianza alla Lecciona In campo i Vigili del Fuoco

Anche le spiagge libere meritano un alto livello di sicurezza. Dopo anni di tira e molla, che in più di un’occasione hanno lasciato sguarnito l’arenile della Lecciona, quest’anno a presidiare il tratto di spiaggia che va dalla Darsena a Torre del Lago e che viene preso d’assalto da frotte di turisti stranieri – con tutti i pericoli derivanti da una scarsa familiarità con il litorale – ci sono i Vigili del Fuoco di Lucca, che a febbraio hanno trovato un accordo con il comune di Viareggino finalizzato proprio a garantire la sicurezza della spiaggia libera. Sono entrati in servizio alla metà di giugno e resteranno sul campo fino al 31 agosto.

Garantiranno una presenza quotidiana e, tutto sommato, continuativa – saranno attivi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 – anche se inferiore rispetto a quanto viene disposto per le spiagge date in concessione, dove la sorveglianza va avanti senza pause dalle 9 alle 19 e dura fino al 15 settembre, più tutti i fine settimana fino alla fine del mese. Il comando ha messo in campo due squadre che agiscono separatamente.

Nello specifico, i vigili del fuocom pattugliano i tre chilometri di spiaggia libera con le due squadre che sono state attrezzate per essere particolarmente mobili: non hanno un presidio fisso, come un ombrellone, una tenda o una torretta, ma effettuano il servizio direttamente dal mare, a cavallo delle moto d’acqua. In totale, garantiscono 18 ore di sorveglianza al giorno (9 per ciascuna squadra), sette giorni su sette.

Per quanto riguarda gli oneri: mezzi, attrezzatue e abilitazioni sono a carico del Comando di Lucca. Il servizio costerà al comune di Viareggio 34.600 euro, da impiegare sia per le spese relative agli straordianri del personale dei vigili del fuoco, sia per la gestione e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi. In particolare, nella convenzione si parla di 29.920 euro per gli straordinari degli operatori (per un totale di 1.404 ore) e di 4.680 euro – 60 al giorno – per la gestione dei mezzi, ossia il carburante necessario a garantire il pattugliamento della costa. Al termine della stagione (entro il 30 settembre), il Comando dei Vigili del Fuoco produrrà una relazione degli interventi effettuati.

RedViar