I 95 anni della Capannina. Una notte di vip e stelle tra balli e musica live

Una delle serate più belle ed eleganti che la Capannina di Forte dei Marmi ha ospitato, e organizzato, nella sua storia. Una storia lunga 95 anni e che ha raggruppato intorno a sé, proprio per questo anniversario, compagni di viaggio ed esponenti del mondo dello spettacolo, dello sport, della danza e della musica, come Emanuela Folliero o Franck Ribéry, accorso per festeggiare un traguardo così importante. Dal balletto internazionale di Milano, che si è esibito sul palco, condiviso con il tenore di livello internazionale Emanuele Servidio che ha cantato arie di Puccini e “Volare“ di Modugno, incantando il pubblico, a Jerry Calà che ha aperto la mezzanotte insieme alla madrina Manuela Arcuri e al patron Gherardo Guidi, che, sul palco, hanno tagliato la torta e brindato ai 95 anni della discoteca, dando il via, all’una e mezza, al concerto di Calà, per una notte storica, elegante e scintillante.