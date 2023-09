Lo storico Nautilus è stato venduto: sarà trasformato in boutique hotel

Forte dei Marmi, 3 settembre 2023 – Un altro pezzo storico del paese è pronto a girare pagina. L’hotel Nautilus in via Mazzini (a due passi dal centro) è stato venduto ad una società di Milano intenzionata ad avviare quanto prima i lavori per trasformare il ’tre stelle’ in un boutique hotel già pronto per la stagione 2024.

A vendere è la famiglia Scialli, notissima nel settore hotellerie: alcuni anni fa ha già ceduto Il Paradiso al mare, proprio sul viale, a una cordata russa che non ha mai rilanciato la struttura lasciandola in degrado; di recente l’edificio è stato acquisito dalla catena Baglioni hotel che punta a creare una realtà ricettiva lusso. Nello studio del notaio Frati è stato sottoscritto l’atto che formalizza l’acquisto del Nautilus da parte della società a cui farebbe capo l’imprenditore Gianluca Conti, per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di euro.

Il Nautilus è stato recentemente ristrutturato, conta 22 camere doppie ed è dotato di bar e lo spazio giardino esterno, oltre all’ampia sala ristorante da 50 posti. La nuova proprietà intenderebbe accelerare i tempi per avviare quanto prima il cantiere in modo da mettere mano ad un capillare restyling con la creazione di suite ai massimi standard e dare vita così ad un boutique hotel pronto per l’estate 2024. Tra l’altro – secondo indiscrezioni – l’imprenditore Conti sarebbe interessato anche all’acquisto di uno stabilimento balneare nelle vicinanze del Nautiluso. E le trattative sarebbero già state avviate.

Francesca Navari