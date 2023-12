"Ho aspettato 14 giorni per una raccomandata"

Il postino frettoloso che suona a casa una volta sola e poi lascia il tagliando. E la raccomandata, legata al ritiro del bancomat, che impiega ben 14 giorni per transitare dalle Poste di Pietrasanta a quelle dell’Africa. A raccontare questa odissea è Michele Morra, ex bidello in pensione, il quale si dice sconcertato dal disservizio. "Il postino è venuto a casa mia il 30 novembre – spiega – ma non ho sentito il campanello: uscendo mi sono accorto che nella cassetta c’era una raccomandata urgente. Perché non ha riprovato, anziché andarsene? Poi alle Poste ho scoperto che la raccomandata era legata al nuovo bancomat, che ho potuto ritirare solo oggi (ieri, ndr) in quanto ci ha impiegato due settimane ad andare all’Africa. Lo ritengo vergognoso, al pari dei postini che hanno sempre furia".

d.m.