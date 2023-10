Halloween in Cittadella. Laboratori e tanti giochi. Dj set con "Twilight". Feste in tutta la Versilia

Mannocchi

Dal capolavoro di Carpenter alle produzioni in salsa "dolcetto o scherzetto" della Disney, la notte di Halloween negli ultimi decenni si è lentamente aperta uno spiraglio nell’immaginario comune. Al punto da diventare una "festa" a tutti gli effetti, con una nutrita pattuglia di appuntamenti (anche istituzionali) sparsi a macchia di leopardo da Ripa a Massarosa.

L’epicentro delle celebrazioni sarà alla Cittadella, dove gli artisti del Carnevale hanno lavorato agli allestimenti tra colori, narrazioni, teschi e zucche per una giornata all’insegna di spettacoli, musica, concerto e dj set. Dalle 15 saranno attivi i laboratori di cartapesta a tema e verrà aperto il Museo del Carnevale. Alle 16 l’Espace Gilbert accoglierà lo spettacolo "Bagattelle" di e con Giacomo Lillilù (replica alle 17 e alle 18). Dalle 16, inoltre, festa per tutti i bambini al Bistôt con giochi di gruppo e baby dance, la ’Strega Birichina’ e tanta animazione. In piazza, la Girlesque Street Band e la ’Giostra viareggina’ addobbata a tema. In serata, alle 21, spazio ai ’Sonic Boom’, cover band dei Kiss. E alle 22,30 si balla con ’Crazy 90s Twilight Edition’, il dj set dedicato alle migliori hit del decennio.

A Pietrasanta, in piazza XXIX Maggio e in via Versilia è in pieno svolgimento la festa di Halloween. Che oggi entra nel vivo con "Dolcetto o scherzetto": l’associazione Marina Eventi trasformerà i dolcissimi bomboloncini stregati (offerti dal Caffè Margherita) ed entusiasmanti giri di giostra al parco giochi ’La Pinetina’ per tutti i bambini mascherati. E alle 20,30 la biblioteca comunale ’Carducci’ accoglierà i piccoli più coraggiosi per una serata da brividi, con letture da paura e tante sorprese rigorosamente a tema. Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera e gratuita.

"Halloween con l’assassino" è il titolo della cena con delitto dal sapore british organizzata dalla ’Compagnia del delitto’ per stasera alle 20,30, al ristorante ’La Taverna’ a Lido: un classico in cui i commensali saranno coinvolti in un’indagine alla Sherlock Holmes con tanto di indizi o moventi da scoprire. Info e prenotazioni 349773 2717.

Nutrito e avvincente il programma a Massarosa. Nel capoluogo, il centro sarà animato dalla festa a tema organizzata dall’amministrazione insieme ad Also Eventi con animazione, spettacoli, proiezioni e dolci sorprese su tutta la via Cenami, dalle 15 alle 19. E domani si replica con un evento dedicato al Dìa de los muertos che animerà Stiava con le Catrinas, le donne con i loro tripici abiti lussuosi e colorati. E in piazza ci sarà un’edizione settimanale del cinema all’aperto con la proiezione del film della Famiglia Addams. Nel frattempo, al Donel Versilia Country Club, in collaborazione con Viva Eventi e Viareggino.it, alle 15 arriva la terza edizione di "Halloween Village" al Villaggio Inglese di via Fondinetto, a Piano di Mommio, che sarà allestito per l’occasione. In programma l’esibizione dei ’Senza nome’, il musical di Mid Studio di Serena Corazzini ed esibizioni di sciole di ballo. Oltre ovviamente a cino, area giochi e truccabimbi. Sempre a Massarosa, in serata al Teatro Manzoni va in scena "Il Conto è servito", spumeggiante commedia in due atti per la penna della regista romana Sara Vannelli.

A Giustagnana, la Pubblica Assistenza alle 17,30 organizza "Halloween: la notte delle streghe", una serata di festa con percorso per bambini e horror, seguita alle 22 da dj set con stand enogastronomici e spettacoli. E pure la piazza di Ripa si accende per la sera di Halloween: alle 17, in piazza Europa, la contrada della Lucertola organizza una serata all’insegna del divertimento con stand enogastronomici, giochi a tema, dolcetto o scherzetto e dalle 20 l’intrattenimento di dj Marco Bresciani.