Una parata di stelle illumina la Versilia, il top premiato dalla Guida Michelin

Versilia, 7 novembre 2024 – Il primo martedì di novembre, c’è chi resta connesso tutto il giorno per seguire lo spoglio delle elezioni americane. E chi, invece, più prosaicamente, aspetta l’uscita dell’edizione aggiornata della Guida Michelin. Vuoi per passione, vuoi per curiosità. La cerimonia si è tenuta al Teatro Pavarotti di Modena. Quest’anno, i locali premiati con almeno una stella in tutta Italia sono 393: 14 hanno raggiunto il massimo livello, quello delle tre stelle... l’unico che manca in Versilia.

Già, la Versilia. Com’è andata da noi? Bene. Anzi, forse anche qualcosina di più. Rispetto allo scorso anno, la pattuglia stellata si comprime leggermente, ma non per ’demeriti’ dei locali e dei loro staff, quanto piuttosto per le dinamiche imprenditoriali che hanno caratterizzato il mondo della ristorazione versiliese nell’ultimo anno. A Marina di Pietrasanta, ad esempio, il Franco Mare – quattro annate consecutive da stellato – ha cambiato gestione, passando a Del Vecchio. E il bravo chef Alessandro Ferrarini si è trasferito allo Sciabola. Al Parco di Villa Grey, invece, il titolare Fabrizio Larini ha deciso a inizio ottobre di chiudere l’attività di uno dei templi della ristorazione fortemarmina.

E dunque, quante sono – e dove sono – le stelle Michelin versiliesi? I locali stellati sono sette, per un totale di otto stelle. Le due capitali della ristorazione di alto livello sono Viareggio e Forte dei Marmi, le due “perle”.

Nella Perla del Tirreno, si trova anche l’unico ristorante che può vantare due stelle Michelin: è il Piccolo Principe al Grand Hotel Principe di Piemonte, da quasi vent’anni guidato dallo chef Giuseppe Mancino (è al timone dal 2005). Conferma l’ormai storica stella il ristorante Da Romano, che si prepara a festeggiare i 40 anni di presenza – consecutivi, ça va sans dire – nella celebre Guida Rossa: l’appuntamento è per l’edizione 2025. Oggi, la brigata di cucina è guidata da Nicola Gronchi. Terzo, ma non meno importante, il ristorante Lunasia al Plaza de Russie, che ottenne la stella per la prima volta nel 2011, per poi perderla a causa dell’interruzione dell’attività dovuta ai lavori di riqualificazione dell’hote. In cucina, a definire la proposta che ha conquistato i palati della guida Michelin c’è lo chef Luca Landi.

Passando alla Perla della Versilia, sono quattro i ristoranti su cui si sono accesi i riflettori della guida Michelin. Il primo, ovviamente, è il celeberrimo Lorenzo, che compare sulla ’Rossa’ dal lontano 1981 e senza soluzione di continuità. A guidare la cucina con fantasia, tecnica e cultura è Gioacchino Pontrelli. Andando avanti per anzianità, il secondo ristorante fortemarmino comparso nella guida è il Bistôt, stellato ormai dal 2010: in cucina, a dirigere il lavoro della brigata, c’è l’executive chef Andrea Mattei. Novità di quest’anno: il Bistrôt ha ottenuto anche la stella verde, riconoscimento ai locali che lavorano con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. Confermata la stella anche al Lux Lucis, all’hotel Principe di Forte dei Marmi: la prima apparizione del locale fortemarmino nel gotha della ristorazione italiana risale al 2017. La cucina è gestita da Valentino Cassanelli e dalla sua filosofia, che invita a spostare sempre in avanti i propri orizzonti. Infine, nel roster stellato compare La Magnolia, all’Hotel Byron: il ristorante aveva perso la stella nel 2022, dopo la separazione delle strade con lo chef Cristoforo Trapani. A riportare il ristorante fortemarmino nella ristretta cerchia dei top è stato il giovane ma affermato chef Marco Bernardo, che quest’anno è alla sua terza stagione alla guida della cucina fortemarmina.