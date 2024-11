Michelin in Lunigiana dopo 20 anni: Locanda de Banchieri stellata

Fosdinovo (Massa Carrara), 6 novembre 2024 – E’ proprio il caso di dire che Fosdinovo fa il suo ingresso nella gastronomia internazionale. La Guida Michelin infatti ha assegnato la sua ’Stella’ al Ristorante Locanda de Banchieri di Via Porredo, dello chef Giacomo Devoto.

Nativo di Carrara, ma con genitori sarzanesi, lo chef si dichiara lunigianese, anzi con orgoglio si definisce «ligure-apuano» e raggiante al telefono con La Nazione.

"E’ da quando ho iniziato a lavorare a 18 anni in Valle d’Aosta fino ad oggi che il mio obiettivo quotidiano è sempre stato quello di far conoscere la mia cucina ed offrire un’esperienza ai miei clienti, che sia in alta quota o nel cuore della mia Lunigiana – afferma chef Devoto – Devo pure ammettere che il raggiungimento dei riconoscimenti, sia in guide che in apprezzamenti dei clienti, è sempre stato uno stimolo a far meglio: per studiare, ricercare e sperimentare al fine di crescere ulteriormente. Con la Locanda de Banchieri ho voluto creare un ristorante inclusivo, attento alle tematiche della sostenibilità in una veste gastronomica che possa essere comprensibile a tutti".

"Un luogo – prosegue – in cui toccare con mano la bellezza e le eccellenze che la nostra terra ci offre, sentendosi nel contempo parte del progetto. La Locanda de Banchieri pertanto coniuga cucina ed ospitalità, nel rispetto della tradizione, ma con una attuale e concreta visione di quello che il sistema della ristorazione fine dining sta attraversando”.

Appresa la notizia che, dopo 20 anni, la provincia di Massa-Carrara tornava a veder brillare una Stella Michelin grazie proprio ad un locale di Fosdinovo, ha esordito il sindaco Antonio Moriconi: “Complimenti allo chef Giacomo Devoto per il prestigioso risultato raggiunto, grazie al suo talento al coraggio ed alla felice intuizione che l’ha portato ad investire nel nostro magnifico territorio. Devoto, da tempo inoltre dimostra la sua sensibilità attraverso il mecenatismo, ospitando mostre di pittura nel suo locale”.