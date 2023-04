Guardie ambientali Sorveglieranno il decoro Sottoscritto l’accordo

Per i prossimi quattro anni – cioè fino al 31 marzo 2027 – il Comune si doterà di Guardie Ambientali. Firmata infatti in municipio la convenzione con l’associazione Guardie Ambientali d’Italia Provinciale di Lucca per il progetto "Discariche, Inquinamento e Sicurezza per l’Ambiente e per il Cittadino" che punta a contrastare fenomeni di degrado ambientale, dal monitoraggio delle discariche abusive, l’invasione del suolo pubblico con siepi e piante per le quali i proprietari dei terreni non effettuano idonea manutenzione fino al controllo delle spiagge in notturna. "Forte dei Marmi è un luogo in cui l’attenzione all’ambiente è sempre stato un elemento di forza – sottolinea il sindaco Bruno Murzi – e questo ha contribuito a conservarla e renderla turisticamente attrattiva. E proprio da qui siamo partiti anche nella elaborazione del nuovo Piano operativo". Soddisfazione per il progetto, soprattutto per la scelta della continuità di quattro anni del servizio "doveroso per una cittadina come Forte dei Marmi" arriva anche dal consigliere delegato all’ambiente Enrico Ghiselli che ha seguito personalmente l’iniziativa. "Con questa convenzione – afferma il comandante della polizia municipale e dirigente del settore ambiente ed ecologia, Andrea D’Uva – daremo nuovo impulso e forza all’attività di contrasto a quei fenomeni che possano ledere il nostro territorio, servizio già sperimentato con successo l’anno scorso e molto apprezzato". Il progetto nello specifico vedrà il controllo sistematico delle zone di Vittoria Apuana, Vaiana, Roma Imperiale, Caranna e Centro Città, in cui saranno presenti due guardie ambientali che si alterneranno al mattino e nel tardo pomeriggio o sera. "Le Guardie Ambientale effettueranno il controllo anche del suolo pubblico – prosegue D’Uva – monitorando che i proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche effettuino la manutenzione delle siepi presenti sui loro terreni". Infine il controllo delle spiagge in notturna che prevede il monitoraggio della spiaggia libera". "Un onore per noi – commenta Franco Taccini presidente del Comando Provinciale di Lucca delle Guardie Ambientali – poter servire questo territorio e contribuire alla sua sicurezza ambientale".

Fra.Na.