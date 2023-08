Guardia Costiera di Viareggio, sequestrati 120 chili di prodotti ittici

I militari della Guardia Costiera di Viareggio hanno eseguito diversi controlli sulla filiera della pesca con particolare attenzione ai ristoranti. Durante le ispezioni alle cucine e alle celle frigorifere, hanno individuato numerose partite di pesce congelato privo dei documenti sulla tracciabilità riguardanti la provenienza del prodotto. In due ristoranti di Montecatini e Capannori, la Guardia Costiera ha sequestrato circa 120 chili di prodotti ittici (granchi, tranci di tonno e salmone, astici, gamberi, calamari polpo, baccalà) congelati senza i requisiti di legge. Oltre al sequestro, multe per un totale di 4.500 euro. "Il controllo sulla filiera proseguirà su tutto il territorio di competenza della Capitaneria di porto di Viareggio - dice il Comandante Silvia Brini – sia per tutelare i consumatori sia le altre attività commerciali e di ristorazione".