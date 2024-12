Gruppo Ruffo rilancia, Erbario si sposta. Zara intanto resta a guardare

Il colosso di abbigliamento Zara non avrebbe affatto rinunciato alla possibilità di sbarcare in Passeggiata. Dopo le trattative che anni fa furono imbastite per subentrare nel fondo dell’allora cinema Eolo, adesso ci sarebbe un altro spazio – vicino al molo – interessante per la catena di fast fashion che in passato mollò la presa ma che potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno incredibile per il commercio.

Intanto, complice la concentrazione di investimenti immobiliari e alberghieri nella zona del Principe di Piemonte, alcuni hanno deciso di avvicinarsi nella fascia a mare del lusso. Pronto a spostarsi infatti Erbario Toscano, il negozio di prodotti per la cura del corpo e dei capelli, di profumi e fragranze per la casa made in Tuscany, così come lo storico brand del gruppo Ruffo ha aperto un altro punto vendita di occhiali griffati nel fondo che per tanti anni ha ospitato un fioraio.

Resta invece ancora vuoto al momento il negozio ex Pinko vicino piazza Mazzini, dopo la scelta del marchio sempre di spostarsi a nord della Passeggiata. Non ha cercato un’alternativa invece Liu Jo che un anno fa ha chiuso a Viareggio per far subetrare Tezenis kids.