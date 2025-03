Gruppi di lettura. Incontri in biblioteca

Già insignita del titolo di “Città che legge”, Pietrasanta lancia nuove iniziative rivolte ad adulti e bambini. E’ infatti partito il progetto “Pietrasanta, una città da leggere”, risultato tra i 9 “esemplari” del bando “Città che Legge” fra i Comuni da 15.001 a 50mila abitanti e che si è aggiudicato un finanziamento di 30 mila euro da parte del Centro per il Libro e la Lettura.

Dopo il primo incontro di “Io sono l’altro”, con un’operatrice incaricata dalla biblioteca comunale Carducci che ha “portato” la lettura nella Rsa di Villa Ciocchetti, scendono ora in campo i nuovi Gruppi di Lettura. Oggi alle 18 appuntamento in biblioteca per gli adulti con Laerte Neri di Coquelìcot Teatro; lunedì 31 marzo alle 17,30 (pre iscrizioni entro venerdì 28) spazio ai ragazzi da 11 a 14 anni con la “guida” di Valentina Bertolini della Libreria Nina: due primi incontri conoscitivi e gratuiti, come tutti quelli nei quali si articoleranno le iniziative.

"Una risorsa importante per la comunità - le ha definito il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Giovannetti - perché stimolare lo scambio di idee, il pensiero critico e la condivisione di una passione che non si ferma all’atto del leggere ma, soprattutto guardando ai più giovani, pone fondamenta sane di una nuova società culturale pronta a crescere seguendo le proprie attitudini, che possono essere la musica, il teatro, la letteratura, il cinema o altre forme d’arte che offre il territorio".

I Gruppi di Lettura saranno composti da 10-15 persone che, dopo aver scelto insieme un libro, lo leggeranno ognuno per conto proprio e ne discuteranno, infine, sotto la “guida” di un moderatore. La biblioteca di Pietrasanta vanta una tradizione interessante, su questo tipo di iniziativa, tanto da essere oggetto, recentemente, di un corso di formazione per insegnanti organizzato da Bibliolucca, la rete bibliotecaria provinciale.

Informazioni, per i Gruppi di Lettura e le altre iniziative in programma nel progetto “Pietrasanta, una città da leggere”, allo 0584 795500 o [email protected].