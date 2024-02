Grosso pino stramazza al suolo. Ingresso di Focette bloccato per ore

In questi casi è sempre doveroso ringraziare il caso, la fortuna, la dea bendata o come dir si voglia. Perché il grosso pino stramazzato al suolo lunedì notte all’ingresso lato monti di Focette avrebbe potuto far seriamente del male, per non dire di peggio. L’incidente, avvenuto all’incrocio tra l’Aurelia e via Cavour, è successo invece intorno alle 3 di notte, nel deserto più totale e senza nessun mezzo, bici o pedoni in transito.

Al momento gli unici elementi di certezza sono due. Il primo è l’inevitabile disagio che ha comportato alla circolazione in via Cavour, rimasta chiusa al traffico fino a poco dopo le 11 di ieri mattina in quanto il pino aveva occupato trasversalmente l’intera carreggiata. L’altro è il fatto che la pianta si trovava in un terreno privato lato Massa, quindi non appartenente al patrimonio arboreo comunale, in una zona dirimpettaia al nuovo centro sportivo composto dai campi per il padel e altre attrezzature. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ufficio tecnico del Comune, la ditta incaricata dall’ente per le operazioni di rimozione e la polizia municipale, con l’Aurelia che è rimasta percorribile senza alcuna interruzione. Sono invece ancora in corso di accertamento sia i danni provocati dal cedimento dell’albero sia le cause che possono averlo innescato. Elemento, quest’ultimo, che verrà chiarito il prima possibile con il proprietario del terreno in questione. Per il resto, dicevamo in apertura, è andata bene.

Daniele Masseglia