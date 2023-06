Grave incidente sul lavoro: operaio travolto da una lastra di marmo

Pietrasanta, 6 giugno 2023 - Un operaio, di cui al momento non si conosce l'età, è rimasto sotto una lastra di marmo in una ditta di Pietrasanta, in via Aurelia Sud.

L'uomo ha riportato fratture multiple ma è cosciente e stabile ed è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pisano di Cisanello in codice rosso. Intervenuti, oltre al Pegaso, l'automedica e l'ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta. L’infortunio è avvenuto poco prima di mezzogiorno.