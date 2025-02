Grave ciclista travolto da un’auto

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Livorno un uomo di 74 anni di Torre del Lago rimasto vittima nella tarda mattinata di ieri di un brutto incidente stradale avvenuto a Torre del Lago in via Vittime del 29 giugno proprio all’intersezione con la variante Aurelia. L’uomo era in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, è stato urtato da un’auto guidata da una giovane madre di Torre del Lago con in macchina il figlio minorenne. Nella caduta a terra il ciclista ha battuto la testa. Sul posto auto medica e ambulanza della Misericordia di Torre del Lago. Il ferito è stato portato al Versilia in codice rosso. Poi è stato deciso il trasferimento nel reparto di neurologia dell’ospedale di Livorno. La prognosi è riservata.